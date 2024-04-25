Не прокатило: черный Porsche пытался проехать по разведенному мосту в Петербурге
Черный Porsche пытался проехать по разведенному мосту в Петербурге
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Судя по номерам, нарушителями оказались гости и Москвы.
Минувшая ночь в Петербурге отметилась необычной аварией. Водитель черного Porsche Cayenne поверил в невозможное и попытался проехать по разведенному Троицкому мосту.
Но чудес не бывает — элитная машина врезалась в «крыло» конструкции. Водитель и пассажир бросили в бега.
Как выяснилось, они не просто влетели на мост под красный сигнал светофора, но еще и двигались по встречке.
ДТП, похоже, устроили гости из столицы. У Porsche — московские номера.
Ранее 5-tv.ru писал, что автоэксперт рассказал о подводных камнях услуги каршеринга.
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