Не прокатило: черный Porsche пытался проехать по разведенному мосту в Петербурге

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Черный Porsche пытался проехать по разведенному мосту в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Судя по номерам, нарушителями оказались гости и Москвы.

Минувшая ночь в Петербурге отметилась необычной аварией. Водитель черного Porsche Cayenne поверил в невозможное и попытался проехать по разведенному Троицкому мосту.

Но чудес не бывает — элитная машина врезалась в «крыло» конструкции. Водитель и пассажир бросили в бега.

Как выяснилось, они не просто влетели на мост под красный сигнал светофора, но еще и двигались по встречке.

ДТП, похоже, устроили гости из столицы. У Porsche — московские номера.

Ранее 5-tv.ru писал, что автоэксперт рассказал о подводных камнях услуги каршеринга.

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