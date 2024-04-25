Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 годам по обвинению в шпионаже

Окружной суд Гданьска в Польше признал виновным россиянина в шпионаже и приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Решение было вынесено 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры Гданьска.

«Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионаже в пользу российской разведки… Обвиняемого в шпионской деятельности суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин легально жил в Польше, вел бизнес и увлекался исторической реконструкцией. При этом он якобы общался с польскими военными, а также собирал для разведки сведения о войсковых частях на северо-востоке страны. Согласно версии следствия, россиянин собрал и передал данные о дислокации подразделений ВС Польши, их организационной и штатной структуре, их деятельности, вооружении, правилах связи и взаимодействии войск.

Кроме того, россиянина и еще троих сотрудников польской таможни суд обвинил в даче и получении взяток при введении бизнеса мужчиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кипр передаст США россиянина Артура Петрова, арестованного за экспорт оборудования. Он называет свое дело политически мотивированным. По словам мужчины, Штаты преследуют его за то, что он «предприниматель из России».