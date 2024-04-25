Суд в Польше приговорил россиянина к 2,5 годам по обвинению в шпионаже
Мужчина легально жил в республике и вел свой бизнес.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Окружной суд Гданьска в Польше признал виновным россиянина в шпионаже и приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Решение было вынесено 16 апреля. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры Гданьска.
«Вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации, обвиняемому в шпионаже в пользу российской разведки… Обвиняемого в шпионской деятельности суд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что россиянин легально жил в Польше, вел бизнес и увлекался исторической реконструкцией. При этом он якобы общался с польскими военными, а также собирал для разведки сведения о войсковых частях на северо-востоке страны. Согласно версии следствия, россиянин собрал и передал данные о дислокации подразделений ВС Польши, их организационной и штатной структуре, их деятельности, вооружении, правилах связи и взаимодействии войск.
Кроме того, россиянина и еще троих сотрудников польской таможни суд обвинил в даче и получении взяток при введении бизнеса мужчиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кипр передаст США россиянина Артура Петрова, арестованного за экспорт оборудования. Он называет свое дело политически мотивированным. По словам мужчины, Штаты преследуют его за то, что он «предприниматель из России».
Читайте также
59%
-0.78 98.91
-0.65
Нашли ошибку?