Кипр передаст США россиянина Петрова, арестованного за экспорт оборудования

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Предприниматель считает свое дело политически мотивированным Вашингтоном.

Кипр передаст США россиянина Петрова, арестованного за экспорт оборудования

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Апелляционный суд в Никосии одобрил экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, которого арестовали на Кипре за незаконный экспорт. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение Апелляционного суда не поддается объяснению, поскольку окружной суд в Ларнаке ранее признал незаконность экстрадиции. Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», — сказал Петров.

Апелляцию следует подавать в Верховный суд, если будут выявлены серьезные юридические ошибки при вынесении последнего решения.

Россиянин Артур Петров также имеет гражданство Германии. Он был арестован на Кипре в августе 2023 года по запросу США. По данным американского Минюста, Петров, вероятно, был членом сети, которая после начала спецоперации на Украине осуществила для российской компании «незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования», произведенного в Штатах.

В Вашингтоне считают, что экспорт проводился в обход ограничений США на поставки в РФ определенных видов высокотехнологичного оборудования. Сам Петров называет свое дело политически мотивированным. По словам мужчины, Штаты преследуют его за то, что он «предприниматель из России».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии задержали участника стрельбы в «Москва-Сити». Генпрокуратура РФ готовит пакет документов для запуска процесса экстрадиции Абубакара Абакарова.

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