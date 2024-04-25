Путин допустил изменение правил приема на госслужбу

Правила приема на государственную гражданскую службу могут быть пересмотрены. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

С предложением к главе государства обратилась президент бизнес-школы РСПП Евгения Шохина. Она поинтересовалась, можно ли пересмотреть правила приема на госслужбу и в правоохранительные органы для тех, у кого один из родителей имеет судимость.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае все зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю», — сказал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде «регуляторной гильотины». Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает пересмотр обязательных требований к предпринимательской деятельности.

Глава государства также добавил, что проблем у российского бизнеса еще достаточно, однако все они решаются в режиме реального времени. Работа ведется кропотливая и сложная.