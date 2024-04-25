Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде «регуляторной гильотины»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 75 0

Путин объявил о новом этапе послаблений для бизнеса в виде регуляторной гильотины

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / A. Shalamov; 5-tv.ru

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Для чего именно предназначены данные меры и как они упростят жизнь российским предпринимателям?

В России начинается новый этап послаблений для бизнеса в виде «регуляторной гильотины». Об этом объявил президент Владимир Путин в рамках своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, которая предполагает пересмотр обязательных требований к предпринимательской деятельности.

«Сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм „регуляторной гильотины“. По сути, предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что проблем у российского бизнеса еще достаточно, однако все они решаются в режиме реального времени — работа ведется кропотливая и сложная.

«РСПП вместе с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования, помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность», — подчеркнул российский лидер.

Также идет работа по внедрению регионального инвестиционного стандартна, который обеспечит единые принципы и механизмы привлечения инвесторов по всей России.

Ранее 5-tv.ruписал о том, что Путин рассказал о росте среднемесячных зарплат россиян.

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