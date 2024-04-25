Две панды набросились на смотрительницу зоопарка в Китае

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Две панды атаковали смотрительницу зоопарка в Китае

Две панды набросились на смотрительницу зоопарка в Китае

Фото: globallookpress.com / Cfoto

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Причины агрессивного поведения животных пока неизвестны.

Две панды напали на сотрудницу зоопарка в Китае, когда та пришла их покормить. Об этом в социальной сети Weibo сообщила администрация зоосада.

Панды подбежали к смотрительнице, повалили ее на землю и начали кусать. Сотрудница пыталась подняться, однако животные придавили ее своим весом.

Далее одна из медведиц потеряла интерес к женщине и полезла на дерево. На помощь сотруднице прибежал коллега, который оттащил вторую панду и успел убежать сам.

Пострадавшая отделалась легким испугом и не получила серьезных травм. Причины агрессивного поведения животных пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке измерили рост и вес панды Катюши.

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