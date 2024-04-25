Прокуратура Польши исключила версию о взрыве на борту самолета Качиньского

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Встреча семей жертв трагедии со следователями шла более трех часов.

Прокуратура Польши исключила версию о взрыве на борту самолета Качиньского

Фото: www.globallookpress.com / UPPA

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Прокуратура Польши не подтверждает версию о взрыве на борту самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году с президентом страны Лехом Качиньским на борту. Об этом заявил родственник одного из погибших в трагедии Павел Дереш агентству PAP.

«По мнению прокуратуры, хоть оно еще не является окончательным, никакого взрыва не было», — сказал мужчина по итогам встречи семей жертв авиакатастрофы с прокурорами и следователями.

Участница встречи Малгожата Вассерман, чей отец погиб на борту самолета, также отметила, что следствие так и не назвало причину крушения самолета. При этом специалисты уже завершают расследование — заключение экспертов, как ожидается, опубликуют в августе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 14 лет назад разбился самолет с президентом Польши Качиньским.

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