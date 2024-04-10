В кабине находились посторонние: почему 14 лет назад разбился самолет с президентом Польши Качиньским
Авиаэксперт Попов: на пилотов самолета с Качиньским оказывали давление
Фото, видео: Астапкович Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
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На антирусской истерике партия «Право и справедливость» брата погибшего политика пришла к власти.
Скорбная дата в новейшей истории Польши. 14 лет назад под Смоленском разбился самолет, который перевозил делегацию страны во главе с президентом Лехом Качиньским.
Все пассажиры погибли. Долгие годы Варшава вела расследование, не гнушаясь обвинениями в сторону Москвы, пока в минувшем году в деле не была поставлена точка.
Причиной катастрофы была однозначно названа ошибка экипажа. Однако до сих пор в Польше есть те, кто продолжает использовать трагедию для решения политических задач — корреспондент «Известий» Виктор Синеок продолжит.
За 14 лет в этой истории много раз можно было поставить точку. Но очередную годовщину крушения самолета президента Качиньского поляки встречают все в том же состоянии неопределенности. Власти страны так и не сообщили: будут следовать фактам или биться в антироссийской истерике?
«Произошла страшенная трагедия, а польские политики цинично играют на чувствах людей! Манипулируют ради внутреннеполитической выгоды и для давления во внешней политике», — говорит политолог, журналист Мацей Вишневский.
10 апреля 2010-го, утро, военный аэродром Смоленск-Северный. Первые минуты после катастрофы.
Под обломками 96 пассажиров и членов экипажа ТУ-154М. Польша в одно мгновение потеряла президента, высшее военное руководство, часть парламента.
Расследование началось практически сразу. Россия допустила польских представителей и оказала максимальное содействие.
Но выводы, сделанные МАК, официальная Варшава не приняла. Созвала свою комиссию под руководством одиозного бывшего министра обороны — русофоб Мачеревич тут же свое звание подтвердил.
«После Смоленска, можно сказать, стали первой большой жертвой терроризма, в современном конфликте, который разыгрывается на наших глазах», — говорил Антоний Мачеревич.
При том, что официальные причины крушения уже названы. Самолет президента садился в тумане, диспетчер предлагал уйти на запасной аэродром — в Минск или Витебск.
Но на записях с бортовых самописцев слышно: пилотам кто-то другой отдает приказы. Чуть позже решение принято — и главному пассажиру не перечат.
Но этим фактам польская подкомиссия противопоставила политизированные, а, главное, глупые обвинения. О якобы заложенной в салоне бомбе за год до взрыва во время ремонта в Самаре. Мачеревич выступал на конференциях, собирал митинги.
«Псевдо, грубо говоря, отчет комиссии Мачеревича — это не отчет, он ни к чему не привел. Это даже поляки говорят: они десять лет пилили бюджет, распилили пару миллионов», — отметил польский журналист Сергей Гречушкин.
Как потом выяснилось, распилено гораздо больше: 8,5 миллиона долларов ушло на работу комиссии, и 12 стоил уничтоженный ей для «эксперимента» еще один ТУ.
Но при этом ни одного доказательства так и не представили. Самолет — очевидно — врезался в землю при посадке.
В окончательном отчете МАК однозначный вывод — следов взрывчатки на обломках не нашли. Подробно исследовали детали: от верхушки дерева, которое задел борт, до его обломков.
Сделали натуральную выкладку элементов и выводы из записанных фраз. В кабине при посадке находились посторонние — предположительно, главком Воздушных сил передавал приказы президента.
«Давление на экипаж, я думаю, что был очень серьезный прессинг. Они не могли сопротивляться. Поскольку они были молодые все. Экипаж чуть за 30 лет», — считает заслуженный военный летчик РФ, международный авиаэксперт Владимир Попов.
Но на антирусской истерике партия «Право и справедливость» брата погибшего Качиньского пришла к власти. И продержалась там восемь лет.
«За восемь лет просто эта тема, она себя изжила. Политические элиты, которые были у власти эти восемь лет, они поставили Польшу в очень сложную ситуацию», — говорит директор НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ, доктор политических наук Олег Судоргин.
Власть в Польше поменялась — новый премьер Дональд Туск расправляется с оппонентами. И скандальную подкомиссию решено было распустить, а в министерстве национальной обороны пообещали проверки.
Казалось, взялись за ум? Нет — спустя месяц польское расследование решили продолжить, чтобы не злить электорат перед предстоящими выборами. Объяснять причины смерти своего президента под Смоленском полякам власти, возможно, не будут еще несколько лет.
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