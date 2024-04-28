Самая популярная испанка: Пенелопа Крус отмечает юбилей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 297 0

Испанской актрисе Пенелопе Крус исполнилось 50 лет

Самая популярная испанка: Пенелопа Крус отмечает юбилей

Фото: www.globallookpress.com / Juan Carlos Rojas

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Фильмография артистки славится невероятным количеством ярких картин. В каждый проект харизматичная знаменитость привносит свой особенный характер.

Сегодня знаменитая испанская актриса Пенелопа Крус, добившаяся невероятных высот в Голливуде, отмечает свое 50-летие. Звезда мирового кино, родом из простой рабочей семьи, снялась более чем в 70 фильмах и до сих пор продолжает блистать на экранах.

Сперва будущая артистка занималась балетом в Испанской национальной консерватории и мечтала когда-нибудь станцевать партию Кармен. Однако в 16 лет планы танцовщицы изменились — девушка неожиданно решила стать актрисой.

Она не прекращала ходила на кастинги, всячески пыталась заявить о себе и даже вела местное шоу. В 1992 году мечта Пенелопы почти исполнилась — она наконец-то дебютировала в полномасштабном фильме «Ветчина, ветчина» сразу в главной роли.

Слава приходила постепенно, скоро Крус снова появилась на большом экране. «Изящная эпоха» с молодой актрисой вышел в мировой прокат и получил девять статуэток испанской премии «Гойя», а также премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Покорять Голливуд испанка начала в 2000-х — она намеренно отходила от отечественных проектов, чтобы утвердиться на мировой арене. Совсем скоро ее коллегами стали Джонни Депп, Кэмерон Диас, Курт Рассел, Тильда Суинтон и Том Круз. «Поворотным» фильмом в карьере стала мелодрама «Ванильное небо».

Пенелопа Крус работала с такими знаменитыми и даже культовыми режиссерами и сценаристами, как Люк Бессон, Вуди Аллен, Ридли Скотт и другими. Самыми широко известными проектами артистки стали «Бандитки» в 2006-м, «Римские приключения» в 2012-м, «Советник» в 2013-м, «Убийство в восточном экспрессе» и «Эскобар» в 2017-м.

Однако это, безусловно, не весь список фильмов, в которых яркая испанка воплотила героинь. Она продолжает сниматься в кино — последним проектом пока стал байопик Майкла Манна «Феррари». В 2025 году в прокат должна выйти картина Мэгги Джилленхол «Невеста», где Пенелопа Крус сыграет главную женскую роль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бекхэму пришлось на руках выносить жену из клуба после празднования 50-летия.

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