«Не смогла остановиться»: мать-одиночка Юлия Ефременкова купила восьмую квартиру

Экс-участница телестройки живет на два города. И в каждом по четыре квартиры.

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова приобрела четвертую квартиру в Краснодаре и по совместительству восьмое жилье в собственность. Теперь у матери-одиночки двоих близнецов четыре квартиры в Москве и четыре в Краснодаре. У кого-то коллекция сумочек, а у кого-то квартир. Своей радостью Ефременкова поделилась в блоге.

«Я очень хотела остановиться на покупке седьмой квартиры, но, как вы уже поняли, не смогла. Добро пожаловать в семью, наша двухкомнатная красотка и четвертая квартира в Краснодаре. Теперь в совокупности у нас их восемь», — эмоционально подчеркнула Юлия.

Женщина признается, что ее покойная мама всегда мечтала хотя бы об одной комнатке в Краснодаре, и теперь у нее есть повод гордиться дочерью. Ведь Юлия смогла добиться таких высот именно благодаря поддержки своей горячо любимой мамы.

В отличии от трех однокомнатных квартир в Краснодаре, новое жилье двухкомнатное. Квартира в светлых тонах, но еще пустовата. Теперь бывшая участница скандального телепроекта занимается покупкой мебели.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ефременкова получает угрозы от бывшего.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.