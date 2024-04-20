Экс-участница «Дома-2» решила придать огласке ситуацию на случай, если с ней или ее родными что-то внезапно случится.

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова пожаловалась на угрозы со стороны некого мужчины. Имя преследователя блогер называть не стала, отметив — это не отец ее детей Мондезир Свет-Амур. Но интернет-пользователи стали подозревать бывшего возлюбленного Андрея.

С ним Ефременкова закрутила роман в прошлом году. Некоторое время она скрывала отношения. Но позже призналась — в жизни появился, как ей тогда казалось, достойный мужчина, однако внешность избранника не показывала. С Андреем она была знакома около 20 лет. Блогер тогда хвасталась, что мужчина осыпает ее букетами роз с трогательными записками. Она познакомила его с двумя сыновьями и переехала жить к нему.

История любви кончилась в начале этого года. Что стало причиной, Ефременкова не стала рассказывать. Лишь теперь призналась — она уже давно принимает успокоительные, ведь сама справиться с поступающими угрозами не в состоянии.

«Все это время я и моя семья живем в регулярных угрозах и провокациях! У меня есть все голосовые, все скрины с той мерзостью, что мне несут! Я и моя семья сидим на успокоительных. Я делаю вид, что ничего этого в моей жизни нет! Человек слов и просьб не понимает», — заявила в социальной сети Ефременкова.

Она намерена обратиться в полицию. А придать ситуацию огласке решилась, поскольку переживает за свою безопасность.

«Обо всех угрозах, которые поступают мне и моей семье, знают и мои друзья, поэтому если что-то с кем-то случится, где копать, всем известно!» — указала она.

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