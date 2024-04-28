«Информация из первых рук»: Песков заявил о нарастающей панике в рядах ВСУ

Песков: паника нарастает среди боевиков ВСУ, важно поддержать эту динамику
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
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При этом Запад будет тестировать на слабо Россию, считают в Кремле.
С украинской стороны на фронте нарастает панику, такую динамику очень важно поддержать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.
«С украинской стороны на фронтах нарастает паника. <…> Эта информация из первых рук: там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать», — сказал он.
Известно властям РФ об этой панике среди боевиков ВСУ от непосредственных участников спецоперации. Очень важно продолжать выполнять задачи спецоперации. Кроме того, Песков предрек, что Запад будет тестировать Россию на слабо.
«Нам главное это „слабо“ никогда не показать», — добавил он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем президент Украины Владимир Зеленский занизил число потерь ВСУ.
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