Долой морщинки: когда стоит начинать антивозрастной уход за кожей

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 2 442 0

Бьютиолог Ким: антивозрастной уход лучше начинать после первых изменений кожи

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

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Со течением времени кожный покров восстанавливается хуже, а также выделяется меньше коллагена.

Почти каждая девушка беспокоится о своем внешнем виде, а в особенности — о появлении первых морщинок и возникновении других возрастных изменений. Многие начинают готовится «заранее» и тратят безмерное количество средств на специальные уходовые средства. Когда на самом деле стоит задуматься об использовании особых бьюти-продуктов, 5-tv.ru рассказала блогер, бьютиолог Ким Бо Хян.

Сперва наша собеседница отметила, что антивозрастной уход — это внедрение активных компонентов и дополнительных средств, помогающих коже лучше регенерироваться.

«Потому что с возрастом наша кожа хуже восстанавливается, выделяется меньше коллагена и эластина, поэтому как раз теряется упругость кожи, появляются морщины, кожа становится более тусклой и сухой», — объяснила специалист.

Она отметила, что универсального возраста, когда необходимо начинать антивозрастной уход, безусловно, нет, так как все индивидуально. Однако среднестатистический показатель обычно значится от 25 лет — именно тогда намечаются первые изменения. Кожа становится более тусклой и менее упругой.

Базовая косметика в виде очищающей пенки, гидрофильного масла и увлажняющего крема перестает оказывать нужный уход для регенерации.

«Поэтому мы внедряем такие средства, как кремы для глаз, питательные кремы вместо базовых увлажняющих. Дополнительные очищающие средства: такие, как пилинги, ультразвуковая чистка кожи, скрабы, которые помогают регенерироваться нашей коже лучше», — рассказала Ким.

Эксперт посоветовала начинать уход при появлении на коже первых возрастных изменений. Например, в виде мелких морщин вокруг глаз. Звоночком также может стать заметное обезвоживание кожи и тускнеющий тон лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на самом деле провоцирует появление прыщей на лице.

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