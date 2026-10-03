«Гниет в желудке»: раскрыта главная ловушка при переходе на правильное питание

Анастасия Литвиненко: несбалансированная тарелка при переходе на ПП опасна

Начинать новый цикл питания без консультации со специалистом опасно для здоровья. Об этом сообщила нутрициолог, клинический специалист в отношении диетологии и нутрилогии Анастасия Литвиненко на женском форуме в Сколково.

Врач также назвала основную «ловушку», в которую попадают люди при переходе на ПП. По ее словам, главная ошибка кроется в несбалансированной тарелке — переборе быстрых углеводов и избыточной нагрузке белком, который попросту не усваивается.

«Все знают, что надо кушать много белка, но другой вопрос, что этот белок не усваивается у многих. Они просто нагружают свой ЖКТ, создают дополнительную почву для синдрома избыточного бактериального роста. И ничего хорошего, кроме того, как этот белок или грубое волокнистое мясо, оно просто гниет в желудке», — сказала она.

Эксперт также отметила, что такое развитие может привести к серьезным нарушениям в организме, с которыми справиться самостоятельно крайне сложно. Специалист рекомендует пройти обследование у врача, а после этого заняться подбором поддерживающих препаратов и выстраивать диету.

«Я очень рекомендую сначала обследоваться, выявить свои дефицитарные состояния, а только после этого подобрать нужные препараты в нужной форме, нужные для диеты, которые будут усвояемы и сочетаемы между собой, и после этого идти по пути своего оздоровления», — добавила Литвиненко.

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