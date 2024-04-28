Не оценили мобилизацию: двое украинцев утонули при попытке побега в Румынию

Госпогранслужба Украины попросила впредь избегать подобных «странствий».

Два гражданина Незалежной утонули в реке, попытавшись сбежать в Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

При вечернем патрулировании реки Тисе, которая находится на Закарпатье на украино-румынской границе были обнаружены два мертвых мужчины. Незамедлительно на место происшествия вызвали сотрудников Нацполиции и спасателей ГСЧС. Из-за погодных условий тела погибших извлекли только утром.

На данный момент личности не установлены. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, трагедия случилась из-за того, что беглецы не справились с течением реки.

Это далеко не первый случай нахождения утопленников на пограничном водоеме. Ситуация усугубилась после подписания Владимиром Зеленским законом о ужесточении мобилизации. Нежелающие воевать украинцы пытаются спастись любыми методами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей.