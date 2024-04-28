«Ноги перемотаны скотчем»: в Авдеевке нашли захоронения мирных жителей

На телах нашли следы пыток.

Российские бойцы в ходе разминирования Авдеевки обнаружили захоронения мирных жителей со следами пыток. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

«Руки связаны за спиной, ноги были перемотаны скотчем. Не буду подробности раскрывать. Очевидно, что перед гибелью эти люди пережили пытки», — сказал он.

Кимаковский добавил, что захоронения были сделаны в спешке.

Полное освобождение Авдеевки армией России

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В ходе СВО было решено освободить Авдеевку, которая с 2014 года являлась одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка.

О полном освобождении города сообщил 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ пытались атаковать дронами сдавшихся в плен сослуживцев. Как рассказал один из сложивших на авдеевском направлении оружие боевик Александр Иванащенко, киевский режим мог просто убить украинцев, если бы не промахнулись.