Умер известный историк Петр Толочко

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 58 0

За свою жизнь он написал более 500 научных работ.

Умер известный историк Петр Толочко

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Известный украинский историк, археолог Петр Толочко умер в возрасте 86 лет в больнице под Киевом. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Толочко был автором многих книг по истории Древней Руси», — отмечено в публикации.

Ученый родился в 1938 году в Киевской области. Учился на историко-философском факультете Киевского университета. За свою жизнь Толочко написал более 500 научных работ, в том числе 30 книг.

Он работал в Музее украинского искусства и Институте археологии Академии наук (АН) УССР, а также занимал должность редактора в журнале «Археология». В 1993 году стал вице-президентом НАН Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер лауреат главной награды Каннского кинофестиваля, «Золотой пальмовой ветви», Лоран Канте.

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