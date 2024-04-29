«Ночь в холодных казематах»: что происходит с музыкантами «Коррозии металла» после задержания

Участников рок-группы задержали прямо на концерте в Нижнем Новгороде. По словам лидера музыкального коллектива, их барабанщик впал в кому и находится в больнице. А что с остальными?

Накануне рок-группа «Коррозия металла» давала концерт в одном из клубов в Нижнем Новгороде, и выступление музыкального коллектива не прошло без инцидента.

В один момент в здание нагрянули правоохранители: Данила «Зуммер» Буренков, Рамил Ram Sanchez Зейналов и Сергей «Паук» Троицкий были задержаны. В их отношении составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»).

Лидер «Коррозии металла» рассказал 5-tv.ru обстоятельства произошедшего. В начале беседы он выразил недовольство тем, что музыкальный коллектив после инцидента встретили «без почестей».

«Где шампанское? Где пиво?» — недоумевающе спросил Троицкий.

Музыкант рассказал, что их оштрафовали на 200 тысяч рублей.

«Нас арестовали со сцены. <…> Они просто смели барабанную установку, там все в разные стороны. <…> Получилось так, что мне (выписали. — Прим. ред.) 132 тысячи штраф, Ram Sanchez 50 тысяч рублей, а ему (Даниле. — Прим. ред.), как самому мелкому, 18 тысяч рублей. Плюс 1,5 миллиона рублей залог до суда», — пожаловался Троицкий.

По его словам, барабанщик рок-группы Марк Бейгун впал в кому после произошедшего инцидента. Как утверждает «Паук», он находится сейчас в нижегородской больнице. На вопрос о самочувствии остальных участников музыкального коллектива он ответил кратко: «Частично нормальное».

«Нам пришлось провести ночь в холодных казематах, так называется», — сказал он.

Троицкий добавил, что в связи с произошедшим «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность, поскольку они «не могут рекламировать концерты и приглашать туда публику».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Троицкий был оштрафован за пропаганду нацистской символики.