Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 164 0

На период действия военного положения в Незалежной могут временно пренебрегать некоторыми конституционными правами граждан. О чем именно идет речь?

Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

Речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу мысли и слова.

После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Так, мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно, часто — принудительно: повестки вручают не только по месту жительства, а где приходится — в магазинах, спортзалах, на улице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое украинцев утонули при попытке побега в Румынию. По предварительным данным, трагедия случилась из-за того, что беглецы не справились с течением реки.

Тема:
Спецоперация
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