Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека
На период действия военного положения в Незалежной могут временно пренебрегать некоторыми конституционными правами граждан. О чем именно идет речь?
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.
«В связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.
Речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд, свободу мысли и слова.
После начала российской спецоперации президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Так, мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно, часто — принудительно: повестки вручают не только по месту жительства, а где приходится — в магазинах, спортзалах, на улице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двое украинцев утонули при попытке побега в Румынию. По предварительным данным, трагедия случилась из-за того, что беглецы не справились с течением реки.
- 29 апр
- На каких условиях? В США надеются на участие России в переговорах по Украине
- 29 апр
- Выставка трофейных боевых машин готовится к открытию в Парке Победы
- 29 апр
- Войска РФ отразили две контратаки мотопехотной бригады ВСУ под Донецком
- 29 апр
- Русские продвигаются: ВСУ перестали строить оборонные сооружения в Авдеевке
- 29 апр
- «Вопрос времени»: власти КНДР предрекли США поражение на Украине
- 29 апр
- Российские бойцы освободили село Семеновка в ДНР
- 29 апр
- В ГУР Украины пожаловались на блокировку в Telegram «бота разведки»
- 29 апр
- Оставшиеся в России западные банки уплатили в четыре раза больше налогов в 2023 году
- 29 апр
- Боевой трофей: российские бойцы эвакуировали с линии фронта танк Abrams
- 29 апр
- «Они должны бояться»: властям Украины напомнили о предупреждении Путина
Читайте также
58%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?