В ГУР Украины пожаловались на блокировку в Telegram «бота разведки»
ГУР Украины сообщило о блокировке Telegram ряда официальных чат-ботов страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Киев назвал необоснованным решение обезопасить российские войска со стороны руководства мессенджера.
Мессенджер Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов Украины, включая «бота разведки». Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Незалежной.
«Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, в том числе, заблокирован «главный бот разведки», –говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что блокировка противоречит правилам Telegram и заявлениям его руководства. Украинские власти останавливаться не намерены, они возобновят работу бота на других платформах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ГУР Кирилл Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост. По его словам, объект хорошо защищен. Он еще заодно пожаловался, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».
* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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