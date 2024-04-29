«Вашингтон просчитался»: как Россия ответила США на заморозку активов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 175 0

Sohu: Россия ответила США на попытки конфисковать ее активы

«Вашингтон просчитался»: как Россия ответила США на заморозку активов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Крупнейший американский банк может лишиться имущества и акций в РФ.

Россия сделала ответный ход на заморозку ее активов, после которого США попадут в безвыходное положение и лишатся путей к отступлению. Об этом пишет китайское издание Sohu, подразумевая заморозку российских активов банка JPMorgan Chase.

«Увидев, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из России, российский суд распорядился заморозить все его активы в стране, включая движимое и недвижимое имущество, а также акции российской „дочки“ этого конгломерата», — говорится в статье.

При этом отмечается, что действия РФ стали ответом на замораживание российских активов на Западе.

«Вашингтон просчитался — Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому», — подчеркивается в публикации Sohu.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 24 апреля принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам инвестиционного банка JPMorgan Chase на 439,5 миллиона долларов.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Одной из ограничительных мер стала заморозка золотовалютного фонда Центробанка РФ. По данным главы Минфина Антона Силуанова, были заблокированы примерно 300 миллиардов долларов. После этого власти США и ЕС приступили к поиску законных методов конфискации российских активов, которые ведутся до сих пор.

На днях замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае принятия Вашингтоном решения конфисковать замороженные российские резервы Москва может понизить уровень дипломатических отношений с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

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