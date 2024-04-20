Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 52 0

Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58.

Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

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Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58. Он содержит положения о запрете на разморозку суверенных активов России, обеспечении компенсации Украине с «использованием захваченных российских активов», а также об «использовании активов для восстановления Украины».

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заморозка и попытки конфискации российских активов будут рассматриваться как неприкрытое и циничное воровство, а также элемент гибридной войны против России.

В качестве ответных мер иностранные активы и имущество, находящиеся в юрисдикции РФ, также могут быть конфискованы и использованы.

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