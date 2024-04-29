На каких условиях? В США надеются на участие России в переговорах по Украине

От Москвы ждут «демонстрации готовности к искренним переговорам» в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия согласится участвовать в переговорах по украинскому кризису в соответствии с международным правом.

«Я надеюсь, что (Россия — Прим. ред.) продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН: суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», — заявил Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде.

Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла о готовности к переговорам, указывая на то, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

В Кремле также отмечали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло на данный момент нет, при этом абсолютным приоритетом для России остается реализация целей спецоперации, возможная сейчас только военным путем.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу допустил возможность начала переговорного процесса по конфликту с Россией.