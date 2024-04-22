Зеленский опять заговорил о переговорах с Россией: «Найдем правильное время»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Зеленский допустил переговоры Украины и России после подготовки документа

Зеленский опять заговорил о переговорах с Россией: «Найдем правильное время»

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Тем временем на июнь уже назначена конференция в Швейцарии по украинскому конфликту, в которой российская сторона принимать участие не намерена.

Президент Украины Владимир Зеленский опять допустил возможность начала переговорного процесса по конфликту с Россией. Об этом лидер киевского режима заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

В конце марта Зеленский впервые заговорил о переговорах с Россией без требования о возвращении границ Украины 1991 года. Но, по его словам, российская сторона будет «готова к диалогу, если потеряет территории», вошедшие в ее состав после начала спецоперации. В этот раз глава киевского режима, заговорив о переговорном процессе, указал на подготовку некого документа.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал Зеленский.

Тем временем в Швейцарии готовятся к конференции по украинскому вопросу, назначенной на 15–16 июня. На ее организации настояла Украина, но Россия намерена не принимать участия в мероприятии, на котором будет продвигаться неприемлемая «формула мира».

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта после нескольких безуспешных раундов переговоров. Однако сам Зеленский заблокировал возможность диалога со страной на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия больше не будет делать паузы в боевых действиях в зоне спецоперации в случае, если мирные переговоры по Украине возобновятся. При этом дипломат отметил, что веры к властям киевского режима сегодня нет.

Тема:
Спецоперация
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