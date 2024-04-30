«Вбить клин между Европой и США»: Си Цзиньпин отправится в европейское турне

В планах китайского лидера посетить Францию, Сербию и Венгрию. Какова будет цель поездки?

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин намерен отправиться в первое за последние пять лет европейское турне. Об это пишет Bloomberg.

В материале указано, что целью его поездки будет — «вбить клин между Европой и США». А сделать он это может, предложив европейским странам больше экономических возможностей.

Турне китайского лидера начнется уже через несколько дней — 5 мая. Продлится она пять дней. Уточняется, что Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Эти страны, в свою очередь, намерены добиться инвестиций от Пекина.

Авторы также отмечают, что отношения между Европой и Китаем в последнее время ухудшаются из-за того, что ЕС сближается с Соединенными Штатами.

Ожидается, что во Франции Си Цзиньпин пробудет два дня. За это время с ним намерен лично встретиться президент страны Эммануэль Макрон. Он хочет попросить гостя призвать президента РФ Владимира Путина прекратить проведение спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин планирует посетить Китай в мае.