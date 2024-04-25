Антонов назвал ложью обещания Украины по ракетам ATACMS
Что сказал российский дипломат?
Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru
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В США допускают, что российская армия в ближайшее время добьется успехов на Украине. Такое признание сделал советник по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, ВСУ находятся под большим давлением на поле боя, так как слишком долго ждали помощи. Также в Белом доме подтвердили информацию, что Штаты заранее передали Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.
Распоряжение еще в феврале отдал лично Джо Байден, но это особо не афишировали. Оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 километров.
При этом в Вашингтоне уверяют, что Украина не будет не применять их для ударов по территории России. На заявления Салливана уже отреагировал наш посол в США — Анатолий Антонов заявил, что в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Киева.
«Особенно циничны заверения в том, что украинские „клиенты“ якобы обещали не применять ракеты против целей на российской территории. Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников? Смертоносные удары по больницам, школам, детским садам, мостам и даже собственным военнослужащим? Кстати, американские издания, настроенные далеко не в нашу пользу, признают двуличие марионеток и их атаки по российским городам», — указал он.
Более того, западные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщают, что в апреле Киев уже дважды применял ракеты ATACMS против российских целей.
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