Reuters: США тайно передали Украине ракеты ATACMS
Фото: REUTERS / K FORCE NETWORK / UNITED STATES ARMY HANDOUT
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Транш был осуществлен в последние недели.
США без публичных заявлений передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что снаряды были включены еще в мартовский пакет помощи, а транш был осуществлен втайне в последние недели. Украина впервые применила ATACMS утром 17 апреля.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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