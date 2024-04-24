США тайно передали Украине ракеты ATACMS

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 41 0

Reuters: США тайно передали Украине ракеты ATACMS

США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Фото: REUTERS / K FORCE NETWORK / UNITED STATES ARMY HANDOUT

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Тема:
Спецоперация

Транш был осуществлен в последние недели.

США без публичных заявлений передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что снаряды были включены еще в мартовский пакет помощи, а транш был осуществлен втайне в последние недели. Украина впервые применила ATACMS утром 17 апреля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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