Воткнул прямо в грудь: в Москве школьник набросился с ножом на своего знакомого
В Москве школьник ударил в грудь ножом своего 17-летнего знакомого
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
В Москве школьник набросился на своего знакомого и ударил в грудь ножом. Как стало известно 5-tv.ru, 17-летний потерпевший доставлен в больницу, врачи борются за его жизнь.
Предварительно, 11-классник напал на 17-летнего парня из-за ссоры.
«У них какой-то конфликт был, длительный. В очередной раз встретились и поругались. Тогда школьник взял нож и воткнул парню в грудь», — рассказывает источник, близкий к ситуации.
Что стало причиной разногласий, не сообщается. После случившегося пострадавшего доставили в одну из столичных клиник, подросток в реанимации.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что брат Салтанат Нукеновой сообщил о новом убийстве.
Читайте также
32%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?