Выход из «длинного ковида»: симптомы заболевания и эффективные методы лечения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Постковидный синдром встречается не у всех переболевших, но приносит немало хлопот.

Как проявляется длинный ковид и как побороть его симптомы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Вирусолог Нетесов: симптомами «длинного ковида» являются усталость и лихорадка

Разновидностей «длинного ковида» довольно много. Среди них быстрое наступление усталости, причем симптомы усиливаются после нагрузки, лихорадка, затрудненное дыхание или одышка, кашель или боли в груди, учащенное сердцебиение, известное как тахикардия, и другие. Проявлениям свойственно усиливаться после нагрузки.

Об основных признаках постковидного синдрома и методах борьбы с ним рассказал академик Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Как сообщили журналисты РИА Новости, его выступление прозвучало на форуме «Золотая долина» в новосибирском Академгородке.

Вирусолог пояснил, что в 95% случаев выход из «длинного ковида» есть, и заключается он в регулярных упражнениях и правильной схеме полноценного питания. По словам Нетесова, разработанные способы очень просты: нужно полноценно питаться, умеренно нагружать себя физически и умственно. Помимо этого, стоит завести комплексный план вроде дневника и отмечать в нем состояние и выполненные действия, а также сходить к врачу-реабилитологу, чтобы тот помог разработать схему лечения.

Ученый отметил, что пандемия COVID-19 закончилась, но вирус остался и в каком-то проценте случаев все-таки дает о себе знать. «Длинный ковид» бывает далеко не у всех переболевших и зависит не только от особенностей вируса, но и от особенностей организма, переносящего инфекцию.

«Обычно этот „длинный ковид“ заканчивается через один-три месяца, но некоторые люди могут испытывать остаточные осложнения до года, а может быть, даже и больше, потому что статистика до сих пор еще до конца не посчитана», — заключил Нетесов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесенный COVID-19 может быть связан с изменениями в дофаминовой системе мозга, которая отвечает за мотивацию и удовольствие. У людей с длительным течением недуга ученые обнаружили более низкую плотность нервных окончаний, высвобождающих дофамин. Эти показатели коррелировали с апатией, замедлением реакций и ухудшением памяти. Можно ли вернуть радость после болезни?

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