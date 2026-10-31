Спасла дочь от тюрьмы? Дана Борисова забрала из полиции заявление о краже денег

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 25 0

Ранее телеведущая обвинила Полину в преступлении.

Дана Борисова забрала заявление на Полину из полиции или нет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Телеведущая Дана Борисова забрала заявление из полиции на дочь Полину

Телеведущая Дана Борисова забрала заявление о краже денег из полиции. Об этом знаменитость рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

«Я уже забрала сегодня заявление», — сказала Дана Борисова, отвечая на вопрос журналиста о ходе дела.

Днем ранее стало известно о том, что телеведущая обвинила свою 19-летнюю дочь Полину в краже денег. По словам Даны, Аксенова (фамилия Полины по отцу. — Прим. Ред.) после очередной ссоры ушла из дома, прихватив с собой крупную сумму. Девушка якобы вытащила из комода матери 120 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, Борисова, по ее словам, сразу вызвала полицию. Те, в свою очередь, следственную группу. На тумбе криминалисты обнаружили опечатки Полины. Дана утверждала, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а правоохранители уже разыскивают ее дочь.

Полина же обвинения в свой адрес о пропаже денег отрицала. По ее словам, Борисова вновь устроила спектакль на потеху публике. Очередной конфликт в звездной семье вспыхнул в середине октября. Тогда 19-летняя Полина обвинила свою мать в жестоком обращении и заявила, что планирует съехать от нее. О том, помирились ли мать и дочь, неизвестно.

«Все ок», — резюмировала Дана.

При этом после того, как Борисова обвинила Полину в краже денег. Девушка игнорирует не только звонки матери, но и родного отца. Об этом ранее также говорила Дана.

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