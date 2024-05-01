Злоупотреблять точно не стоит: этот напиток убивает либидо у мужчин

На потенцию влияет множество факторов, в том числе и питание.

Пиво не только может привести к ожирению из-за своей калорийности. При его чрезмерном употреблении у мужчин могут начаться проблемы с эрекцией. Об этом предупредил уролог-андролог Вадим Брусенский в беседе с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, основная проблема возникает из-за повышенной выработки лептина — гормона, избыток которого приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Отсюда появляется больше количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с тестостероном. Из-за этого и снижается либидо, а также нарушается строение и подвижность сперматозоидов.

«Специалисты полагают, что 300 миллилитров пива два раза в неделю — безопасная доза для здоровья человека. Но если злоупотреблять даже этим „безопасным“ количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», — указал специалист.

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