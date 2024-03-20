Усиливают похмелье: какие продукты лучше не употреблять вместе с алкоголем

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 39 0

Гастроэнтеролог Антюфеева: совмещать алкоголь и кофеин опасно для здоровья

Усиливают похмелье: какие продукты лучше не употреблять вместе с алкоголем

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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«Закусывать» спиртное тоже нужно правильно.

Существуют продукты, которые не стоит употреблять вместе с алкоголем, иначе на утро вы расплатитесь за это своим самочувствием. Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева, рассказала об этом изданию Газета.ру.

Не стоит мешать алкоголь с соленой едой. Соль будет вызывать жажду и может заставить выпить лишнего. Кроме того, обезвоживание будет причиной сильного похмелья.

Также горячительные напитки лучше не совмещать с десертами. Простые углеводы не оказывают защитное действие, поэтому алкоголь будет дольше перерабатываться организмом. А значит — похмельный синдром будет проходить тяжелее. Щавелевая кислота, которая может содержаться в некоторых видах шоколада, даже может спровоцировать воспаление слизистой желудка.

Специалист призвала не употреблять мучные изделия вместе с пивом. Такое сочетание вызывает вздутие живота. Также крайне опасно смешивать алкогольные напитки и кофеин. Такая комбинация вводит организм в стрессовой состояние: алкоголь расширяет сосуды, а кофеин их сужает, что приводит к перепадам давления, тахикардии и тошноте.

Если вы выпили вино, то не нужно есть фасоль или чечевицу. Бобовые содержат большое количество железа, которое плохо усваивается вместе с этим напитком. Всему виной танин, который содержится в вине.

Антюфеева рекомендует воздержаться и от сочетания алкоголя с помидорами, а также не нужно запивать алкоголем пиццу, в которой часто бывает большое количество томатного соуса.

«Алкоголь задерживает процесс опорожнения желудка и снижает напряжение нижнего пищеводного сфинктера, что вызывает рефлюкс (заброс) содержимого желудка в пищевод. Кислые помидоры в пицце с томатным соусом могут спровоцировать симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни такие как кислотный рефлюкс и изжогу», — рассказала гастроэнтеролог.

Ранее 5-tv.ru писал о напитках, которые нельзя пить на голодный желудок

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