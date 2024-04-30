Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Музыкальный критик Бабичев: новая песня Киркорова красива, не станет хитом

Далеко не хит: музыкальный критик оценил новую песню Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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О чем поет артист в своей новой композиции?

У эстрадного певца Филиппа Киркорова вышла новая композиция под названием «Дальше буду жить». Однако, несмотря на красоту данной песни, она вряд ли станет хитом. Об этом заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев для портала NEWS.ru.

По словам критика, эта песня стала настоящей исповедью исполнителя.

«В песне „Дальше буду жить“ Киркоров рассказывает о своих мыслях и суждениях, которые его посещают. Это, безусловно, красивая композиция, хотя хитом я бы ее не назвал. Не думаю, что она будет исполняться на каждом концерте», — рассказал Бабичев.

Сегодня стало известно, что Киркоров выпустил новый трек в четь своего 57-го дня рождения. В клипе, который артист записал к данной песне, Киркоров предстал в белом шелковом одеянии.

По признанию певца, он не планирует широко отмечать свой праздник, так как 30 апреля — печальная дата для него. Именно в этот день 30 лет назад умерла его мама. Кроме того, на эту дату приходится и другое печальное событие — 40 дней после трагедии в «Крокусе».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Киркоров держит обиду на Успенскую.

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