«Под наблюдением»: певцу Денису Майданову срочно понадобилась помощь медиков

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 845 0

Певцу Денису Майданову стало плохо из-за аллергической реакции на лекарство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer/NEWS.ru; 5-tv.ru

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Что случилось с артистом?

Заслуженному артисту России Денису Майданову стало плохо по дороге в театр Российской армии. Об этом рассказал брат и директор певца и композитора Захар Майданов эксклюзивно 5-tv.ru. 

По его словам, причиной плохого самочувствия стала аллергическая реакция на какое-то лекарство, которое артист принимает из-за пневмонии. Заболевание, по словам его брата, исполнитель переносит на ногах.

«Ехал от врача на конкурс патриотической песни „Я горжусь“. Принял лекарство назначенное. И выдало аллергическую реакцию какое-то лекарство. Сейчас все хорошо, уже под наблюдением врачей», — говорит Майданов.

Он также отметил, что исполнитель чувствует себя уже намного лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Куклачев рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта.

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