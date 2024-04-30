«Под наблюдением»: певцу Денису Майданову срочно понадобилась помощь медиков

Что случилось с артистом?

Заслуженному артисту России Денису Майданову стало плохо по дороге в театр Российской армии. Об этом рассказал брат и директор певца и композитора Захар Майданов эксклюзивно 5-tv.ru.

По его словам, причиной плохого самочувствия стала аллергическая реакция на какое-то лекарство, которое артист принимает из-за пневмонии. Заболевание, по словам его брата, исполнитель переносит на ногах.

«Ехал от врача на конкурс патриотической песни „Я горжусь“. Принял лекарство назначенное. И выдало аллергическую реакцию какое-то лекарство. Сейчас все хорошо, уже под наблюдением врачей», — говорит Майданов.

Он также отметил, что исполнитель чувствует себя уже намного лучше.

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