Трамп пообещал добиться освобождения Гершковича в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

«Разница между мной и Байденом заключается в том, что я добьюсь его освобождения. Его освободят», — заявил Трамп в интервью Time.

Президент РФ Владимир Путин в феврале в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном не исключил возможность освобождения Гершковича. Российский лидер подчеркнул, что действия гражданина США причисляются к шпионажу, и это не вызывает сомнений, так как он был взят с поличным. Однако Путин и сам хотел бы, чтобы Гершкович поехал домой, поэтому, по его словам, Россия спокойно и поступательно ведет диалог с американской стороной.

Московский городской суд 26 марта 2024 года продлил еще на три месяца арест журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Таким образом, он останется под стражей до 30 июня 2024 года.

О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Сотрудника WSJ поймали с поличным во время сбора сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что журналист действовал по указу Вашингтона. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия разрешила представителям США посетить арестованного журналиста Гершковича.