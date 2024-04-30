Министр цифрового развития Казахстана Мусин освобожден от должности
Чиновник занимал пост с 2020 года.
Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos
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Руководитель министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.
Указ об отставке Мусина подписал Касым-Жомарт Токаев. Чиновник занимал должность с 2020 года. Он прокомментировал отставку на своей странице в социальных сетях, поблагодарив главу Казахстана за оказанное доверие.
«Многое было сделано и многое еще предстоит. Сегодня Казахстан по праву может называться одной из самых развитых цифровых стран мира», — написал Мусин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках.
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