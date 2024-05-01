Небензя назвал однобоким проект резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице»

Проект резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице» не отвечает заявленным целям, а также является однобоким и политически заряженным, поэтому Россия против данного проекта. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Документ по Сребренице — однобокий, политически заряженный и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о жертвах трагедии 1995 года», — заявил дипломат.

Резолюцию о резне в Сребренице предложили Германия и Руанда, но руководство Сербии и Республики Сербской БиГ недовольны тем, что это предложение назовет их «геноцидным народом», а также ставит под сомнение существование Республики Сербской.

Согласно резолюции, ГА ООН «постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США заявили об отсутствии доказательств геноцида со стороны Израиля в Газе.