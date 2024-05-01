Семерых мигрантов выдворили из России после рейда в Мариуполе

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

В Донецкой Народной Республике продолжаются проверочные мероприятия.

Фото, видео: ФСБ России; 5-tv.ru

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Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по ДНР, МВД и Росгвардии провели в Мариуполе и Тельмановском районе совместные мероприятия по выявлению незаконно пребывающих в России иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Указывается, что по итогам рейдов семеро мигрантов привлечены к административной ответственности ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ, в связи с чем были выдворены за пределы нашей страны. В Донецкой Народной Республике продолжаются проверочные мероприятия.

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Прежде в Госдуму внесли законопроект о введении нового режима высылки нелегальных мигрантов из России. Цель документа— мотивировать иностранцев на соблюдение российского законодательства и исключение возможности использования ими фиктивных механизмов легализации своего статуса. Инициатива подразумевает сокращение срока временного пребывания иностранцев в РФ до 90 суток в течение года, а также контроль за их нахождением на территории страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев.

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