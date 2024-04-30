Лавров дал разъяснения главе МИД Таджикистана о проверках иностранцев

Главы внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонный разговор.

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином объяснил позицию Москвы относительно проверок иностранцев на территории страны, в том числе — граждан Таджикистана. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства России.

Лавров подчеркнул, что российские спецслужбы проводят мероприятия в рамках мер по профилактике терроризма и обеспечения безопасности населения. Главной причиной более тщательных проверок иностранцев на территории РФ стал теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший 22 марта.

Глава МИД РФ отметил, что меры носят временный характер, и они ни в коем случае не направлены против конкретной нации или религии.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что люди несут цветы к мемориалу на 40-й день с теракта в «Крокусе».