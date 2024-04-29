Комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

В ходе заседания возникли острые дебаты между правящей партией и оппозицией.

Комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иноагентах

Фото: DAVID MDZINARISHVILI / ТАСС

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Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении. Трансляции заседания проходила на сайте законодательного органа.

Юркомитет рассматривал инициативу около десяти часов. В ходе обсуждения возникли острые дебаты между представителями оппозиции и правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». В результате были удалены из зала 14 оппозиционных депутатов за нарушение парламентского регламента.

Однако дату вынесения законопроекта на голосование на пленарном заседании пока не огласили.

В это время в Тбилиси прошел очередной митинг против принятия закона об иноагентах. Инициатива вызвала возмущения у политической оппозиции страны и массовые протесты местного населения.

Скандальный законопроект предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Он уже был отозван из парламента в марте прошлого года, когда Грузию охватили аналогичные протесты. Однако позднее правящая партия заявила о намерениях рассмотреть инициативу заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией.

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