Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Как указал Сергей Собянин именно труд, талант и энергия множества жителей Москвы являются основным источником процветания, комфорта и уюта в столице.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в своем официальном телеграм-канале горожан с 1 мая и пожелал крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.
Собянин высоко оценил значимость давно сложившегося на государственном уровне и среди простых россиян обычая празднования Дня Весны и Труда.
«Всенародное празднование Первомая — одна из лучших традиций. Именно благодаря труду, таланту и энергии миллионов москвичей столица динамично развивается, становится комфортнее и уютнее», — подчеркнул столичный градоначальник.
Как указал Сергей Собянин именно труд, талант и энергия множества жителей Москвы являются основным источником процветания, комфорта и уюта в столице.
62%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?