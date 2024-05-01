Собянин поздравил москвичей с 1 мая

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Как указал Сергей Собянин именно труд, талант и энергия множества жителей Москвы являются основным источником процветания, комфорта и уюта в столице.

Собянин поздравил москвичей с 1 мая

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в своем официальном телеграм-канале горожан с 1 мая и пожелал крепкого здоровья, благополучия, добра и новых успехов.

Собянин высоко оценил значимость давно сложившегося на государственном уровне и среди простых россиян обычая празднования Дня Весны и Труда.

«Всенародное празднование Первомая — одна из лучших традиций. Именно благодаря труду, таланту и энергии миллионов москвичей столица динамично развивается, становится комфортнее и уютнее», — подчеркнул столичный градоначальник.

Как указал Сергей Собянин именно труд, талант и энергия множества жителей Москвы являются основным источником процветания, комфорта и уюта в столице.

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