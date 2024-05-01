Собянин: новый мост через Москву-реку свяжет три округа столицы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 93 0

Мост свяжет сразу несколько районов — Пресненский, Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

Собянин: новый мост через Москву-реку свяжет три округа столицы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Новый мост через Москву-реку, строительство которого ведется в створе Берегового проезда, свяжет районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что мост уже готов почти на треть. В рамках проекта построят и реконструируют также 2,1 километра дорог, возведут эстакаду, шумозащитные экраны, приведут в порядок инженерные коммуникации и прилегающие территории.

«Мост свяжет центр, запад и северо-запад столицы. На нем будет по три полосы движения в каждом направлении», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также добавил, что после постройки моста горожане получат новую транспортную связку через Москву-реку и дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра в сторону СЗАО.

Ранее Собянин объявил о начале строительства новой крупной транспортной развязки на пересечении Филимонковского шоссе и Ракитки.

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