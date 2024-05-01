Захарова об идее Киева привлекать женщин к разминированию: «Психбольница»
Захарова высмеяла намерение Киева привлечь больше женщин к разминированию
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld/dpa
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Власти Украины заявили, что все граждане страны должны принимать участие во всех процессах в полном объеме.
Идея киевского режима привлекать к разминированию территории Украины больше женщин выглядит как новости из психиатрической больницы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом дипломат прокомментировала слова министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках соблюдения «гендерного равенства» женщины должны получить возможность принимать участие в противоминной деятельности в полной мере, а не как сейчас — на 30%.
«Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова осудила ЕС за планы передавать Киеву украинцев-призывников.
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