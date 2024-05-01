Европейские политики готовы пожертвовать жизнью каждого гражданина Незалежной ради своих целей.

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову возмутило желание европейских стран вернуть украинцев призывного возраста Незалежной для того, чтобы их мобилизовали в ряды ВСУ. Дипломат подчеркнула, что Европейский союз готов пожертвовать жизнью каждого любого украинца, лишь бы достичь своих подлых целей.

«Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Евросоюз планирует принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. Какие же редкостные мрази», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что европейские политики уже обговаривают возможность провернуть в «коррупционно-политической мясорубке последнего украинца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше сообщили о готовности вернуть на Украину мужчин призывного возраста, чтобы их мобилизовали.