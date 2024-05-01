Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 398 0

Деми Мур рассказала, что готовится проститься с бывшим мужем Брюсом Уиллисом

Все так плохо? Деми Мур готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его болезни

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia

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Страдающий от деменции актер уже не узнает многих, но былую любовь пока помнит хорошо.

Состояние страдающего от деменции актера Брюса Уиллиса ухудшается, вскоре он перестанет узнавать и бывшую супругу Деми Мур, с которой у них были близкие отношения. О ее чувствах в тяжелый период рассказало издание In Touch Weekly.

История их любви начиналась как в фильме. После их развода прошло уже 24 года, но отношения по-прежнему остались теплыми. Из-за своей болезни актер постепенно перестает узнавать близких. Деми Мур морально готовится к тому, что скоро и ее бывший супруг не вспомнит.

«Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть», — рассказывает Деми Мур.

Женщина, в свою очередь, научилась смотреть на привычные вещи иначе. Нынешняя жена актера отмечает, что жизнь Уиллиса по-прежнему наполнена радостью и любовью. Близкие окружают его заботой и стараются проводить вместе больше времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала свежее фото отца.

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