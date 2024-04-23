Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала свежее фото отца

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Румер Уиллис отпраздновала первый день рождения дочки Луэтты.

Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала свежее фото отца

Фото: www.globallookpress.com / Brian Douglas Stills 2019

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Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер опубликовала серию милых семейных фото в личном блоге. Снимки доступны в материале издания Газета.ру.

Два дня назад ее собственной дочери Луэтте Айсли Томас Уиллис исполнился год. В честь этого события счастливая молодая мама посвятила трогательное послание наследнице, назвав последний год лучшим за всю жизнь.

«Не могу поверить, что ты выбрала меня своей мамой, боже мой. С каждым днем ты растешь и узнаешь все больше, и ты мой лучший учитель и моя глубочайшая любовь», — написала Румер.

День рождения малышки семья отмечала на пляже. Судя по фотографиям, на празднике побывали несколько десятков гостей.

На кадрах в публикации запечатлены главные моменты ее жизни: рождение, первая встреча с родителями, дедушками и бабушками. Роды у Румер принимали прямо дома, после чего вместе с мужем, солистом группы Vista Kicks Дереком Ричардом Томасом, она лежала в постели и любовалась ребенком.

На одном из снимков маленькую Лу держит на руках дедушка Брюс. Как известно, два года назад артисту поставили неутешительный диагноз — лобно-височная деменция.

Он тут же объявил о завершении карьеры, чтобы провести оставшееся время рядом с близкими. Актер стремительно теряет память и речевые навыки, уже сейчас он почти не узнает родственников и близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Уиллиса поздравили близкие с 69-летием.

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