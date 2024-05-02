«Немыслимо»: американский военный раскрыл, как ВСУ поступают с тяжелоранеными

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 173 0

Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация с поля боя тяжелораненых

«Немыслимо»: американский военный раскрыл, как ВСУ поступают с тяжелоранеными

Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Медицинская система развалена настолько, что украинским боевикам приходится идти на отчаянные меры.

Вооруженные силы Украины не способны вывозить тяжело раненых с поля боя из-за развала медицинской службы. Такое заявление в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice сделал Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, полковник США в отставке.

Он отметил, что потери Украины «ужасающие».

«Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат с поля боя, этого всего уже нет у Украины», — поделился Макгрегор.

По его словам, тяжелораненые боевики ВСУ буквально остаются «умирать на поле боя» без возможности выжить, так как получить необходимую медицинскую помощь вовремя не могут — их не вытаскивают.

Положение настолько тяжелое, что им приходится идти на отчаянные меры и платить водителям эвакуационных машин, чтобы хоть как-то добраться до медпункта.

«Это немыслимо. Украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс — лишь вопрос времени», — подчеркнул бывший советник Пентагона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пленный боевик ВСУ заявил о жестокости командиров.

Тема:
Спецоперация
2 мая
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
2 мая
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
2 мая
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве
2 мая
«Оскал террористов»: что стоит за намеками Киева ударить по Крымскому мосту
2 мая
Вражеская авиация трусливо прячется: как работают российские зенитчики на «Тор-М2» в зоне СВО
2 мая
В Приморье задержали подозреваемого в шпионаже для ГУР Украины
2 мая
Силы ПВО уничтожили 12 украинских дронов над регионами России
2 мая
МВФ обвинили в финансировании терроризма
2 мая
Почти 28 тысяч жителей Горловки остались без света после обстрела со стороны ВСУ
2 мая
На Украине признали высокую эффективность России в военных усилиях
+9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
91.78
-0.23 98.03
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Чтобы дать понять»: Кулеба о повреждении половины энергосистемы Украины
12:20
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
12:18
МВД хочет сделать обязательным флаг России на автомобильных номерах
12:16
Украина намерена добиться ограничения съемки территории страны со спутников
12:04
Умер после кормления: полиция обнаружила мертвого грудного ребенка в Петербурге
11:48
Главный экспонат: выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве

Сейчас читают

«Тарасам — смерть, своим отпрыскам — Куршавель»: как украинские паны дурят свой народ
За что ГИБДД будет аннулировать регистрацию у автовладельцев: дают 10 дней
Женщина-скандал: из-за чего Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео