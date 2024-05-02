«Немыслимо»: американский военный раскрыл, как ВСУ поступают с тяжелоранеными

Медицинская система развалена настолько, что украинским боевикам приходится идти на отчаянные меры.

Вооруженные силы Украины не способны вывозить тяжело раненых с поля боя из-за развала медицинской службы. Такое заявление в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice сделал Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, полковник США в отставке.

Он отметил, что потери Украины «ужасающие».

«Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат с поля боя, этого всего уже нет у Украины», — поделился Макгрегор.

По его словам, тяжелораненые боевики ВСУ буквально остаются «умирать на поле боя» без возможности выжить, так как получить необходимую медицинскую помощь вовремя не могут — их не вытаскивают.

Положение настолько тяжелое, что им приходится идти на отчаянные меры и платить водителям эвакуационных машин, чтобы хоть как-то добраться до медпункта.

«Это немыслимо. Украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс — лишь вопрос времени», — подчеркнул бывший советник Пентагона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пленный боевик ВСУ заявил о жестокости командиров.