«Дорога в один конец»: пленный боевик ВСУ заявил о жестокости командиров

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 59 0

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о жестокости командования Украины

Фото, видео: Reuters / Valentyn Ogirenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Его много раз отправляли на линию фронта, вплоть до рокового дня плена.

Взятый в плен российскими войсками военнослужащий ВСУ заявил о том, насколько война на Украине жестока. В Минобороне опубликовали видео с пленным, кадрами с которым делится 5-tv.ru. В нем мужчина также заявил о принудительной мобилизации большинства украинцев.

Мобилизованный утверждает, что проходил подготовку в Великобритании, но она была крайне поверхностной, а учили там по большей части рытью окопов. Стрелять также приходилось редко — Андрей Бабенко потратил всего пару магазинов. Несмотря на это, его сразу после недолгого обучения забросили на горячее Лиманское направление.

«После краткосрочного обучения я попал на передний край под Лиман. Провоевав неделю, мы понесли большие потери», — жалуется бывший боец ВСУ.

Плененный военнослужащий утверждает, что было много погибших, они ожидали ротацию, но вместо этого их отправили дальше воевать — в итоге он получил контузию. Следующее возвращение на фронт было роковым — его взяли в плен штурмовая группа российских войск. Он сразу сдался, но командование ВСУ мгновенно открыло минометный огонь по их позициям. В итоге их защищали от обстрела уже бойцы с российской стороны. В плену он заявил, что война на Украине — это «дорога в один конец».

Ранее 5-tv.ru показал видео работы систем залпового огня «Ураган» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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