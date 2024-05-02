«Представим Зураба миру»: Воля и Утяшева вновь готовятся стать родителями
Ляйсан Утяшева и Павел Воля планируют стать родителями в третий раз
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / liasanutiasheva; 5-tv.ru
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Когда дети звездной пары подросли, знаменитости снова задумались о малыше.
Гимнастка Ляйсан Утяшева и телеведущий Павел Воля готовятся стать родителями в третий раз. Знаменитая пара обратилась с такой новостью с подписчиками, о чем рассказали в 7Дней.ru.
Утяшева игриво призналась, что они с супругом «на ежедневной основе» планируют третьего ребенка. Теперь знаменитости заговорили и об предполагаемом имени.
В личном блоге Ляйсан стала отвечать на различные вопросы подписчиков. Один из пользователей поинтересовался, как счастливые родители думают назвать малыша.
«Друзья мои, давайте мы сначала родим», — отметила гимнастка.
«А потом уже представим Зураба миру», — поддержал жену Воля.
Настоящее ли это имя для нового наследника звездной четы — неизвестно. Однако точно ясно, что пара вновь мечтает о малыше.
Жената пара с 2012 года. В 2013-м Утяшева подарила супругу мальчика Роберта, а в 2015-м Ляйсан родила ему дочку Софию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня сообщила о своей беременности.
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