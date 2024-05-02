Все осознавала: в ЛНР задержали гражданку Украины, собирающую данные о ВС РФ

Женщина дала признательные показания.

В Луганской народной республике задержана гражданка Украины, которая собирала данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает региональное управление ФСБ России.

По версии следствия, жительница поселка Троицкое узнавала о местах дислокации ВС РФ, направляющихся в зону СВО, и передавала информацию знакомому боевику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я осознавала, что могут пострадать гражданские люди, ну, если бы вернуть и отмотать это время назад, конечно, я бы так бы не поступила», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело о шпионаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что агент СБУ получил 25 лет колонии за шпионаж и подготовку теракта в России.